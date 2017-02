Münster (dpa/lnw) Bei einem Unfall auf der A1 zwischen Münster und Werne sind in der Nacht zum Sonntag acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wechselte eine 41 Jahre alte Autofahrerin bei Ascheberg auf die Überholspur und wurde dabei von dem wesentlich schneller mehr...

Unna (AU) Eine Fahndung per Polizeihubschrauber am frühen Morgen in Unna-Königsborn ist erfolglos geblieben. mehr...